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Земельные участки в Opcina Orebic, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Postup, Хорватия
Земельные участки
Postup, Хорватия
Площадь 1 250 000 м²
Pelješac, Orebić, сельскохозяйственные угодья площадью 1.250.000 м2 Учитывая район, есть воз…
€3,75 млн
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Земельные участки в Postup, Хорватия
Земельные участки
Postup, Хорватия
Площадь 158 155 м²
Сельскохозяйственные угодья с видом на море, 15 га, Оребич, Пелешац Большой участок земли пл…
€950,000
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Земельные участки в Postup, Хорватия
Земельные участки
Postup, Хорватия
Площадь 158 155 м²
Пелешац, сельскохозяйственные угодья площадью 158 515 м2 (в природе леса) на высоком плато н…
€950,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Orebic, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Orebic, Хорватия
Площадь 1 658 м²
Земля под застройку с видом на море, Подгорье, Оребич Площадь 1658 м2 расположена в Подгорье…
€207,500
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