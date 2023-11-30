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Земельные участки в Opcina Okrug, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки в Okrug Gornji, Хорватия
Земельные участки
Okrug Gornji, Хорватия
Площадь 640 м²
Округ Горни, Маварштица, участок под застройку 640 м2 для строительства жилого дома. Размер…
€179,200
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Земельные участки в Okrug Gornji, Хорватия
Земельные участки
Okrug Gornji, Хорватия
Площадь 1 900 м²
Чиово, Округ Горни, участок под застройку ок. 1900 м2. Учитывая площадь, он предлагает разл…
€570,000
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Земельные участки в Okrug Donji, Хорватия
Земельные участки
Okrug Donji, Хорватия
Площадь 1 249 м²
Чиово, округ, участок под застройку 1249 м2, правильной формы, идеально подходит для строите…
€180,000
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Земельные участки в Okrug Gornji, Хорватия
Земельные участки
Okrug Gornji, Хорватия
Площадь 1 467 м²
Трогир, Чиово - Округ Горни Земля под застройкуПлощадь участка: 1,467 м…
€366,750
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Земельные участки в Okrug Gornji, Хорватия
Земельные участки
Okrug Gornji, Хорватия
Площадь 23 220 м²
Трогир, Чиово, Округ Горни, участок под застройку. Продается участок под застройку в районе…
€2,39 млн
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