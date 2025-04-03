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Жильё в Opcina Muc, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Donji Muc, Хорватия
Дом 5 комнат
Donji Muc, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Muć, отдельно стоящий дом общей площадью 196 м2 на двух этажах: первом и втором, на участке …
$600,306
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Параметры недвижимости в Opcina Muc, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов