Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Opcina Milna
  5. Виллы

Виллы в Opcina Milna, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Milna, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Milna, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается новая вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке на юго-западной стороне …
€690,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch

Параметры недвижимости в Opcina Milna, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти