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Жильё в Opcina Milna, Хорватия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Milna, Хорватия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Milna, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается красивый гостевой дом в Милне на острове Брач, всего в 90 метрах от кристально чис…
€700,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Milna, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Milna, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается новая вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке на юго-западной стороне …
€690,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 комнаты в Milna, Хорватия
Дом 4 комнаты
Milna, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
BRAC, MILNA, отдельно стоящий каменный дом в 5 м от моря, на двух этажах, планировка площадь…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Opcina Milna, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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