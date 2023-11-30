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Земельные участки в Opcina Milna, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки в Milna, Хорватия
Земельные участки
Milna, Хорватия
Продается участок под застройку, площадью 5230 м2, расположенный в поселке Милна на острове …
€916,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в Milna, Хорватия
Земельные участки
Milna, Хорватия
Продается строительный участок, расположенный на западной стороне острова Брач, всего в 60 м…
€880,200
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки с видом на море в Milna, Хорватия
Земельные участки с видом на море
Milna, Хорватия
Продается строительный участок, расположенный на холме недалеко от Милны, всего в 200 м от м…
€330,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки в Milna, Хорватия
Земельные участки
Milna, Хорватия
Площадь 31 824 м²
Вис, МилнаПродается сельскохозяйственная земля 31 824м2, расположенная в 300 м от прекрасног…
Цена по запросу
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Земельные участки в Milna, Хорватия
Земельные участки
Milna, Хорватия
Площадь 5 230 м²
Брач, Милна, земля под застройку 5230 м2 в зоне М1 для строительства жилых и коммерческих зд…
€915,250
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