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Виллы в община Медулин, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Banjole, Хорватия
Вилла 3 спальни
Banjole, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
€820,000
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Вилла 4 спальни в Banjole, Хорватия
Вилла 4 спальни
Banjole, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
€1,20 млн
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Вилла 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Banjole, Хорватия
Вилла 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Banjole, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
We proudly present one of the most beautiful locations in Istria. Beautiful modern villa …
€2,70 млн
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Параметры недвижимости в община Медулин, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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