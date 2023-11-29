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Земельные участки в община Медулин, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Медулин, Хорватия
Земельные участки
Медулин, Хорватия
€390
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Земельные участки в Premantura, Хорватия
Земельные участки
Premantura, Хорватия
Площадь 102 000 м²
Истрия, залив Медулин, остров 0,162 км2. Необитаемый остров в заливе Медулин, на юге Истрии…
€20,40 млн
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Realting.com
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