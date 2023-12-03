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Коммерческая недвижимость в Opcina Lovas, Хорватия

1 объект найдено
Инвестиционная в Opatovac, Хорватия
Инвестиционная
Opatovac, Хорватия
СЛАВОНИЯ, район ИЛОК, АГРОТУРИЗМ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПРОДАЖУ С ВИНОГРАДНИКАМИ ПЛОЩАДЬЮ 14 ГА РЯД…
€1,39 млн
в месяц
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