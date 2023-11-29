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Земельные участки в община Лижньян, Хорватия

6 объектов найдено
Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€160
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Земельные участки в Sisan, Хорватия
Земельные участки
Sisan, Хорватия
€160
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Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€230
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Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€855,000
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Земельные участки в Sisan, Хорватия
Земельные участки
Sisan, Хорватия
Площадь 70 000 м²
Общая площадь объекта: 70 000 м2. Удаленность от моря: с одной стороны 1 кмс другой сторон…
€5,00 млн
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Земельные участки в Sisan, Хорватия
Земельные участки
Sisan, Хорватия
Площадь 16 000 м²
Лизнян, застройка туристической земли 16 000 м2 для строительства этно-туристических построе…
Цена по запросу
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