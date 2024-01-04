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Жильё в община Лечевица, Хорватия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Kladnjice, Хорватия
Дом 2 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Kladnjice, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Каменный дом и сельскохозяйственные угодья, Čvrljevo, 2509 м2 В Далматинской Загоре, точнее,…
€250,000
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Параметры недвижимости в община Лечевица, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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