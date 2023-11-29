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Земельные участки в Opcina Lastovo, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Lastovo, Хорватия
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
Площадь 842 м²
Строительный участок 842 м2, Скривена Лука, Ластово Участок под застройку, расположенный в б…
€200,000
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Земельные участки в Lastovo, Хорватия
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продается уникальный сельскохозяйственный участок, площадь…
€399,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в Lastovo, Хорватия
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
Площадь 5 185 м²
Ластово, Заклопатица, участок под жилую застройку общей площадью 5185м2. Часть участка площ…
€250,000
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Земельные участки в Lastovo, Хорватия
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
Площадь 400 м²
Ластово, Скривена лукапродажа участка под застройку на острове Ластово, в поселке (бухте) Ск…
€78,000
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