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Инвестиционная недвижимость в община Кршан, Хорватия

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная в Blaskovici, Хорватия
Инвестиционная
Blaskovici, Хорватия
ISTRIA, INVESTMENT PROJECT VILLA KRŠAN, BUILDING PERMIT, €99/M2! The investment land is loca…
$4,98 млн
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