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Коммерческая недвижимость в община Кршан, Хорватия

2 объекта найдено
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Zagorje, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Zagorje, Хорватия
Площадь 350 000 м²
Продаётся земля под застройку 5 звёздночного отеля на 210 спальных мест и 30 вилл на 175 спа…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Blaskovici, Хорватия
Инвестиционная
Blaskovici, Хорватия
ISTRIA, INVESTMENT PROJECT VILLA KRŠAN, BUILDING PERMIT, €99/M2! The investment land is loca…
$4,98 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов