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Земельные участки в Opcina Krapinske Toplice, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Jurjevec, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Jurjevec, Хорватия
Площадь 2 200 м²
I26116 Вртняковец
€27,500
в месяц
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