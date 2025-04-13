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Виллы в Opcina Kostrena, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла в Kostrena, Хорватия
Вилла
Kostrena, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Эксклюзивная вилла с панорамным видом на Кварнер в Кострена! Вилла 250 кв.м. расположен на х…
$1,36 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Kostrena, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов