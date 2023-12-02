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Коммерческая недвижимость в Opcina Klinca Sela, Хорватия

1 объект найдено
Магазин 1 комната в Klinca Sela, Хорватия
Магазин 1 комната
Klinca Sela, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Klinča Sela Деловое помещение 144 м2 на первом этаже жилого и коммерческого дома 2007 года …
€187,500
в месяц
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