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Земельные участки в Opcina Kanfanar, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Канфанар, Хорватия
Земельные участки
Канфанар, Хорватия
КАНФАНАР – Истрия, Хорватия Ореховые и оливковые плантации и сельскохозяйственные и строите…
€790,000
в месяц
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Земельные участки в Канфанар, Хорватия
Земельные участки
Канфанар, Хорватия
Площадь 2 829 м²
Канфанар — Проект с разрешением на строительство Земельный участок площадью 2 829 м2 под ст…
€500,000
в месяц
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