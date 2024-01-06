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Бунгало в Opcina Kanfanar, Хорватия

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1 объект найдено
Бунгало 4 спальни в Prkacini, Хорватия
Бунгало 4 спальни
Prkacini, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 174 м²
€680,000
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Параметры недвижимости в Opcina Kanfanar, Хорватия

недорогая
элитная
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