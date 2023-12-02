Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Opcina Kali
  5. Дома

Дома в Opcina Kali, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kali, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kali, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
UGLJAN ISLAND, KALI - Luxury villa on the island, first row to the sea Luxury villa for sal…
€1,40 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Opcina Kali, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти