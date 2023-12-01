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Земельные участки в Opcina Gradac, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Podaca, Хорватия
Земельные участки
Podaca, Хорватия
Площадь 2 035 м²
Podaca - участок под застройку, жилого и коммерческого назначения, состоящий из двух участко…
€162,800
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Земельные участки у моря в Zaostrog, Хорватия
Земельные участки у моря
Zaostrog, Хорватия
Площадь 3 700 м²
Градац - Подаца, участок под застройку.Продается красивый земельный участок под застройку у …
€1,11 млн
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