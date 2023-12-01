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Жильё в Opcina Gradac, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Zaostrog, Хорватия
Дом 4 комнаты
Zaostrog, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Gradac, Zaostrog, detached house of 110 m2 on two floors, on a plot of 413 m2. Detached hou…
€410,000
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Дом 15 комнат в Gradac, Хорватия
Дом 15 комнат
Gradac, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 908 м²
Дрвеник, Макарская ривьера , отдельно стоящий многоквартирный дом с полезной площадью 907,94…
€1,80 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Gradac, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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