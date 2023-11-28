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Земельные участки в община Фажана, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Фажана, Хорватия
Земельные участки
Фажана, Хорватия
€920,000
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Земельные участки в Фажана, Хорватия
Земельные участки
Фажана, Хорватия
€920,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced в Фажана, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced
Фажана, Хорватия
Площадь 5 134 м²
Building plot in T-2 zone, 350 m from the beach, Pula, Štinjan, 5134 m2 Building land for to…
€821,440
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