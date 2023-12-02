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Земельные участки в Opcina Dugi Rat, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Dugi Rat, Хорватия
Земельные участки
Dugi Rat, Хорватия
Площадь 1 207 м²
Омиш, Дуче, участок под застройку 1207 м2 на пологом склоне с открытым видом на море. Участ…
€345,250
в месяц
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Земельные участки в Jesenice, Хорватия
Земельные участки
Jesenice, Хорватия
Площадь 512 м²
Дуги Рат, Есенич, земля под застройку 512 м2 для строительства семейного дома или объекта дл…
€105,000
в месяц
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Земельные участки в Jesenice, Хорватия
Земельные участки
Jesenice, Хорватия
Площадь 957 м²
Есенице, Sumpetar, земля под застройку, M1, 957m2 с открытыми видами. Асфальтовая дорога вед…
€145,000
в месяц
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