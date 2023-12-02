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Квартиры в Opcina Dugi Rat, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с Spalni в Dugi Rat, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Spalni
Dugi Rat, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Дуги Рац, трехкомнатная квартира площадью 251 м2 на первом этаже жилого дома-новостройки. О…
€795,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты с Spalni в Jesenice, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Spalni
Jesenice, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Омиш, Дуги Рат, двухкомнатная квартира, 68м2, 5/5 этаж. Квартира имеет юго-восточную ориента…
€200,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Dugi Rat, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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