Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Dobrinj
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Opcina Dobrinj, Хорватия

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Soline, Хорватия
Квартира 2 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
В обширном предложении агентства Stan Grad Immobilien выделяется особенно привлекательная кв…
$209,873
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Квартира 2 спальни в Soline, Хорватия
Квартира 2 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Наше агентство с гордостью предлагает полностью меблированную квартиру, расположенную на ост…
$225,645
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Opcina Dobrinj, Хорватия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти