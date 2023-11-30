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Земельные участки в Opcina Dicmo, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Opcina Dicmo, Хорватия
Земельные участки
Opcina Dicmo, Хорватия
Площадь 7 795 м²
Синь, Турьячи, участок под застройку 7.795 м2 в бизнес зоне "К". 523 м2 земли, расположенно…
€202,670
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Земельные участки в Kraj, Хорватия
Земельные участки
Kraj, Хорватия
Площадь 7 001 м²
Dicmo, участки под застройку 7001м2В тихом месте, в окружении нетронутой природы, мы продаем…
€420,000
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Земельные участки в Dicmo, Хорватия
Земельные участки
Dicmo, Хорватия
Площадь 8 000 м²
Dicmo- PrisojeМы продаем участок площадью 8000 м2, из которых 2000 м2 предназначены для стро…
€320,000
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Земельные участки в Dicmo, Хорватия
Земельные участки
Dicmo, Хорватия
Площадь 1 100 м²
DICMO, PRISOJE, building land with an area of 4.946m2 in the M1 zone divided into 4 plots, e…
€60,500
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