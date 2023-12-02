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Жильё в Opcina Cestica, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Krizance, Хорватия
Дом 4 комнаты
Krizance, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Вараждинский уезд, Горня Воча Отдельный дом для отдыха с жилой площадью 143,77 м2, построен…
€370,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Cestica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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