Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Земельные участки
  4. Opcina Brela

Земельные участки в Opcina Brela, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Брела, Хорватия
Земельные участки
Брела, Хорватия
Площадь 1 850 м²
БРЕЛА, смешанный участок под застройку 1850 м2. Участок расположен над главной дорогой с пр…
€315,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти