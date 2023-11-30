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Земельные участки в Opcina Bol, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Bol, Хорватия
Земельные участки
Bol, Хорватия
Площадь 1 180 м²
Брач, Бол, сельскохозяйственная земля 1180 м2 примерно в 200 м от моря и пляжа Златни Рат. …
€200,000
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Земельные участки в Bol, Хорватия
Земельные участки
Bol, Хорватия
Площадь 4 000 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО является посредником в продаже земли под застройку на острове Бол, общей площа…
€1,50 млн
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Земельные участки в Bol, Хорватия
Земельные участки
Bol, Хорватия
Площадь 1 750 м²
Брач, Бол Земельный участок в зоне хозяйственного использования - хозяйственная, подсобная …
€200,000
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Земельные участки в Bol, Хорватия
Земельные участки
Bol, Хорватия
Площадь 524 м²
Мы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО осуществляем посредничество при продаже земли под застройку на острове Бол …
€262,000
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