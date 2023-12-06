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Жильё в Opcina Bistra, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Oborovo Bistransko, Хорватия
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Oborovo Bistransko, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
I25903 Улица Франье Гулича
€259,000
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Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Bukovje Bistransko, Хорватия
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Bukovje Bistransko, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
I24468 Николь Тесле
€126,000
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Параметры недвижимости в Opcina Bistra, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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