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Земельные участки в Opcina Baska Voda, Хорватия

1 объект найдено
Участок земли в Башка Вода, Хорватия
Участок земли
Башка Вода, Хорватия
Площадь 1 850 м²
БРЕЛА, смешанный участок под застройку 1850 м2. Участок расположен над главной дорогой с пр…
$341,233
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