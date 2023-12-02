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Коммерческая недвижимость в община Барбан, Хорватия

2 объекта найдено
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В КОРОМАНИ, ХОРВАТИЯ в Koromani, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В КОРОМАНИ, ХОРВАТИЯ
Koromani, Хорватия
Комнаты 29
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 3
Продаётся уникальный отель в Коромани, Барбан! Этот прекрасный отель всего в 80 метрах от…
€2,75 млн
в месяц
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Барбан, Хорватия
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Барбан, Хорватия
Количество этажей 2
€1,69 млн
в месяц
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