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Жильё в Nova Vas Villanova, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Opcina Brtonigla, Хорватия
Дом 4 спальни
Opcina Brtonigla, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Продается каменный дом 1818 года с бассейном недалеко от Новиграда. Дом был отремонтирован в…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Nova Vas, Хорватия
Дом 4 спальни
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
$1,24 млн
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
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Параметры недвижимости в Nova Vas Villanova, Хорватия

Недорогая
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