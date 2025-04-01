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Коммерческая недвижимость в Нин, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 180 м² в Нин, Хорватия
Коммерческое помещение 1 180 м²
Нин, Хорватия
Площадь 1 180 м²
Hotel Plava Laguna: Family Guesthouse in Sabunike In the village of Sabunike, just 100m from…
$2,21 млн
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