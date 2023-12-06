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Земельные участки в Municipality of Rugvica, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced в crnec Rugvicki, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced
crnec Rugvicki, Хорватия
Площадь 20 974 м²
I26792 Črnečka
€756,001
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