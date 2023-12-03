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Земельные участки в Municipality of Lopar, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Lopar, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Lopar, Хорватия
Площадь 1 275 м²
Building plot 1,275 m2, Lopar, island of Rab. The building plot is located in a quiet and at…
€420,000
в месяц
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