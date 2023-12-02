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Земельные участки в Municipality of Kolan, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Mandre, Хорватия
Земельные участки
Mandre, Хорватия
Площадь 83 000 м²
Остров Паг, сельскохозяйственные угодья площадью 83.000 м2, на западной стороне острова. Для…
€1,10 млн
в месяц
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