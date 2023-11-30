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Виллы в Лабин, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Лабин, Хорватия
Вилла 4 спальни
Лабин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Город Лабин на вершине холма является одним из самых привлекательных в Истрии. Лабин также м…
€1,29 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni в Vinez, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Vinez, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 185 м²
Расположение: регион Истрия Построен: 2020 Внутреннее пространство: 185 м2 Размер участка: 9…
€900,000
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