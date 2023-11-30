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Коммерческая недвижимость в Лабин, Хорватия

1 объект найдено
Отель 10 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Лабин, Хорватия
Отель 10 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Лабин, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
ИСТРИЯ, ОТЕЛЬ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ Продается редавно отремонтированный загородный дом в тип…
€2,50 млн
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