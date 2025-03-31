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Жильё в Копривницко-Крижевацкая жупания, Хорватия

2 объекта найдено
Дом в Prikraj, Хорватия
Дом
Prikraj, Хорватия
Площадь 125 м²
Križevci, detached house, with a large garden and a water source, opportunity! A detached ho…
$177,145
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Квартира 3 комнаты в Prikraj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Prikraj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
I28782 Svetokriška
$276,678
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Параметры недвижимости в Копривницко-Крижевацкая жупания, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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1111 голосов