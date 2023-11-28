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Виллы в Хвар, Хорватия

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Vira, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vira, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни в Vira, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vira, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 195 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хвар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается полностью обновленная старинная каменная вилла 600 м2 с двором 200 м2, расположенн…
€2,10 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хвар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается новая исключительная вилла, расположенная на отличной локации в небольшой тихой бу…
€1,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Realting.com
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