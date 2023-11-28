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Земельные участки в Задар, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Задар, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Задар, Хорватия
Площадь 1 000 м²
FOR SALE, ZADAR, LAND 1,000m2WITH BUILDING PERMIT!We are selling an extremely attractive bui…
€360,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced в Задар, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced
Задар, Хорватия
Площадь 474 м²
В городе Молат, рядом с дорогой на Лучину, находится участок застройки правильной формы, раз…
€95,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Задар, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Задар, Хорватия
Площадь 1 913 м²
Строительный участок ( M ) с видом на море и город, 1913 м2, Задар На окраине города Задар н…
€498,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Задар, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Задар, Хорватия
Площадь 1 891 м²
Земля, недалеко от моря, жилое использование, 1891 м2, остров Ист, В непосредственной близос…
€180,000
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