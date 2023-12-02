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Дома в Забок, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Забок, Хорватия
Дом 6 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Забок, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
I24396 Бреговита улица
€275,000
в месяц
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