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Земельные участки в Grad Vrlika, Хорватия

1 объект найдено
Участок земли в Grad Vrlika, Хорватия
Участок земли
Grad Vrlika, Хорватия
Площадь 4 000 м²
Строительство земельного участка с открытым видом на озеро и Врлику. Земля находится примерн…
$259,987
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