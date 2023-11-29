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Земельные участки в Город Воднян, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Воднян, Хорватия
Земельные участки
Воднян, Хорватия
€890,000
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Земельные участки в Воднян, Хорватия
Земельные участки
Воднян, Хорватия
ВОДНЬЯН Оливковая плантация с 4,4 га и 1100 оливковых деревьев ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Осно…
€650,000
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