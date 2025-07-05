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Инвестиционная недвижимость в Водице, Хорватия

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная Удалить
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3 объекта найдено
Construction land in business zone in Vodice, Croatia в Водице, Хорватия
UP UP
Construction land in business zone in Vodice, Croatia
Водице, Хорватия
Мы продаем строительную землю в деловой зоне в Водице общей площадью 3752 м2. Собственность …
$755,643
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Инвестиционная в Водице, Хорватия
Инвестиционная
Водице, Хорватия
Dalmatia, Sibenik area, 29 key *** hotel near beachHotel Nikola is situated 300m from the pe…
$2,93 млн
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Инвестиционная в Водице, Хорватия
Инвестиционная
Водице, Хорватия
I27716 Zatonska
$310,003
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