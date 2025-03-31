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Дома в Вараждинске-Топлице, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 12 комнат в Вараждинске-Топлице, Хорватия
Дом 12 комнат
Вараждинске-Топлице, Хорватия
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
www.biliskov.com ID 14954 Нови Мароф, ЛюбешчицаСтильно оформленный отдельно стоящий дом на …
$529,724
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Дом в Вараждинске-Топлице, Хорватия
Дом
Вараждинске-Топлице, Хорватия
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Varaždinske toplice, Martinkovec, a unique property with a beautiful garden and the most bea…
$994,224
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