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Земельные участки в Grad Trogir, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Продается прекрасный строительный участк, площадью 1300 м2, расположенный в тихой бухте в ок…
€400,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отличная инвестиционная возможность! Продается просторный земельный участок, площадью 10 000…
€1,80 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Продается участок под застройку 3629 м2, расположенный в красивом месте недалеко от Трогира,…
€730,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Продается участок под застройку, расположенный в первом ряду от моря на северной стороне ост…
€1,30 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки с видом на море в Трогир, Хорватия
Земельные участки с видом на море
Трогир, Хорватия
Продается привлекательный участок под застройку 2362 м2, расположенный недалеко от Трогира, …
€400,000
в месяц
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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