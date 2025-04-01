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Земельные участки в Свети-Иван-Зелина, Хорватия

2 объекта найдено
Участок земли в Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Участок земли
Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 46 394 м²
www.biliskov.com ID: 14536 Местоположение: Св. Иван Зелина, РадоищеОписание:Продаётся имуще…
$421,889
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Участок земли в Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Участок земли
Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Площадь 1 957 м²
SALE, LAND, SAINT IVAN ZELINA Building land for sale in the area of ​​Sveti Ivan Zelina. The…
$33,215
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